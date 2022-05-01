Це сталося після того, як українські сили завдали удару по острову.

У Чорному морі зафіксували активізацію сил російського флоту.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Згідно з інформацією, це сталося після того, як українські сили завдали чергового удару по острову Зміїний.

Тепер росіяни десантними швидкісними катерами типу "Раптор" намагалися здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що все ще лишаються на острові.

"Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні", – зазначили в командуванні.

Нагадаємо, що 30 квітня Збройні сили України завдали удару по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. Було розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку.