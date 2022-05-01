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Окупанти знищили два зерносховища на Дніпропетровщині

Людей не зачепило.

Окупанти знищили два зерносховища на Дніпропетровщині
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Російські окупанти в неділю обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища, одне з яких було з зерном.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила в склади агропідприємств. Один порожній, інший з зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою впертістю "демілітаризують" наші склади", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється.

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