Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі ще одному "призначеному" окупантами "керівникові"

Правоохоронці повідомили про підозру так званому керівнику апарата "адміністрації Новоайдарського району «ЛНР»", якого "призначили" окупанти.

Його дії кваліфіковані з ч. 5 ст. 111 – колабораціонізм, йдеться в заяві Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканець смт Новоайдар вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ і представниками фейкової республіки та добровільно обійняв посаду «керівника апарату адміністрації Новоайдарського району «ЛНР»", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Сумщині меру м. Бурині, його заступнику та депутату міської ради повідомили про підозру у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань. Всі троє затримані.

Позавчора заочні підозри отримали "призначені" окупантами так звані керівник Херсонської міської адміністрації та керівник "обласної адміністрації". Після початку окупації Херсонщини вони пішли на співпрацю з ворогом та погодилися стати нелегітимними "очільниками" псевдоорганів влади.