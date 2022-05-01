Харківʼян закликали не виходити сьогодні з укриття через інтенсивні обстріли

Мешканців північних та східних районів міста просять лишатися в сховищах навіть за відсутності повітряної тривоги.

Мешканців північних та східних районів Харкова попросили сьогодні не виходити з укриттів без нагальної потреби. Це повʼязано з інтенсивними ворожими обстрілами.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав харківʼян бути пильними.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги", – наголосив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей".