Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА

Деякі люди живуть без даху над головою.

У Оріхові та Гуляйполі Запорізької області ситуація наближається до гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Жителі Оріхова розповіли про те, як околиці їх міста щоденно потерпають від ворожої артилерії. Деяким постраждалим нікуди їхати, їх домівки пошкодило снарядами. На деяких городах внаслідок обстрілів з’явилось багато воронок, гине худоба.

"Деякі люди живуть без даху над головою, деяких прихистили інші жителі", - розповів речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Крім того, у місті складна ситуація з продуктами.

"Хліб постачають з перебоями. Нещодавно вдалось доставити гуманітарний вантаж з продовольчими наборами із Запоріжжя", - констатує речник.

За словами Арєф’єва, дуже складна ситуація і у Гуляйполі та інших населених пунктах області, які знаходяться під постійними обстрілами.

Нагадаємо, що у Запорізькій області комендантська година 1 травня розпочнеться о 17:00.

Також у Запорізькій області вдень 1 травня працював зелений коридор для громадян, яким треба потрапити у тимчасово окуповані громади Василівського району.

Відомо, що в Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет.