Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
ГоловнаСуспільствоВійна

Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА

Деякі люди живуть без даху над головою.

Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У Оріхові та Гуляйполі Запорізької області ситуація наближається до гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Жителі Оріхова розповіли про те, як околиці їх міста щоденно потерпають від ворожої артилерії. Деяким постраждалим нікуди їхати, їх домівки пошкодило снарядами. На деяких городах внаслідок обстрілів з’явилось багато воронок, гине худоба.

"Деякі люди живуть без даху над головою, деяких прихистили інші жителі", - розповів речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Крім того, у місті складна ситуація з продуктами.

"Хліб постачають з перебоями. Нещодавно вдалось доставити гуманітарний вантаж з продовольчими наборами із Запоріжжя", - констатує речник.

За словами Арєф’єва, дуже складна ситуація і у Гуляйполі та інших населених пунктах області, які знаходяться під постійними обстрілами.

Нагадаємо, що у Запорізькій області комендантська година 1 травня розпочнеться о 17:00.

Також у Запорізькій області вдень 1 травня працював зелений коридор для громадян, яким треба потрапити у тимчасово окуповані громади Василівського району.

Відомо, що в Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також