Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
ГоловнаСвіт

НАТО починає військові навчання на території Польщі та ще восьми країн Альянсу

Загалом у навчаннях візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.

НАТО починає військові навчання на території Польщі та ще восьми країн Альянсу
Фото: nato.int

Сьогодні, 1 травня, НАТО розпочинає військові навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь" на території Польщі та ще восьми країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Польщі.

Навчання триватимуть майже місяць.

"З 1 по 27 травня 2022 року відбудуться навчання Defender Europe 2022 (DE22 - "Захисник Європи") та Swift Response 2022 (SR22 - "Швидка відповідь") за участю польських солдатів", - йдеться в повідомленні.

Defender Europe 22 - це міжнародне спільне та регулярне навчання, організоване Збройними силами США для підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн, з яких близько 7 тисяч солдатів та 3 тисячі одиниць техніки на дислоковані території Польщі. Окрім солдатів польського війська, візьмуть участь солдати зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великобританії.

Під час навчань перевірятимуть здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції.

"Спільні навчання підвищують безпеку східного флангу та служать для відпрацювання відповідно до стандартів НАТО процедур використання військ та їх адаптації до нових викликів сучасного поля бою та стримування потенційного агресора", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо,  раніше генерал НАТО Ширрефф висловив думку, що Захід має готуватися до війни з Росією, щоб стримати Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також