НАТО починає військові навчання на території Польщі та ще восьми країн Альянсу

Загалом у навчаннях візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.

Сьогодні, 1 травня, НАТО розпочинає військові навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь" на території Польщі та ще восьми країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Польщі.

Навчання триватимуть майже місяць.

"З 1 по 27 травня 2022 року відбудуться навчання Defender Europe 2022 (DE22 - "Захисник Європи") та Swift Response 2022 (SR22 - "Швидка відповідь") за участю польських солдатів", - йдеться в повідомленні.

Defender Europe 22 - це міжнародне спільне та регулярне навчання, організоване Збройними силами США для підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн, з яких близько 7 тисяч солдатів та 3 тисячі одиниць техніки на дислоковані території Польщі. Окрім солдатів польського війська, візьмуть участь солдати зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великобританії.

Під час навчань перевірятимуть здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції.

"Спільні навчання підвищують безпеку східного флангу та служать для відпрацювання відповідно до стандартів НАТО процедур використання військ та їх адаптації до нових викликів сучасного поля бою та стримування потенційного агресора", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше генерал НАТО Ширрефф висловив думку, що Захід має готуватися до війни з Росією, щоб стримати Путіна.