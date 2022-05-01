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Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору

"Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації".

Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору
Йеппе Кофод
Фото: EPA/UPG

У Даніїї відреагували на порушення повітряного простору країни російським розвідувальним літаком 29 квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод у Twitter.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - написав він.

Нагадаємо, 29 квітня системи стеження зафіксували російський Ан-30 на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, згодом цей же літак порушив повітряний простір Швеції. 

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