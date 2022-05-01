Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини, поранено жінку

Російйські війська обстріляли село на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", – написав він.

Раніше також повідомлялося, що росіяни обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав.