Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини, поранено жінку

Російйські війська обстріляли село на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", – написав він.
Раніше також повідомлялося, що росіяни обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища.
Нагадаємо, сьогодні російські війська також обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав.