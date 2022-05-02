Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по елеватору з зерном на Дніпропетровщині

За попередніми даними, постраждалих немає. 

Росіяни завдали ракетного удару по елеватору з зерном на Дніпропетровщині
Фото: скріншот відео Валентина Резніченка

Війська РФ вранці 2 травня знову завдали удару по Дніпропетровській області. Вони влучили в елеватор у Синельниківському районі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", – написав він.

Дніпропетровську область ворог обстрілює щодня. В Синельниківській район ракети прилітають регулярно. Вчора там було поранено жінку та зруйновано два зерносховища. 

Крім того, 1 травня росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, а до того знову було поцілено в Синельниківській район. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також