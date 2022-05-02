Росіяни завдали ракетного удару по елеватору з зерном на Дніпропетровщині

За попередніми даними, постраждалих немає.

Війська РФ вранці 2 травня знову завдали удару по Дніпропетровській області. Вони влучили в елеватор у Синельниківському районі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", – написав він.

Дніпропетровську область ворог обстрілює щодня. В Синельниківській район ракети прилітають регулярно. Вчора там було поранено жінку та зруйновано два зерносховища.

Крім того, 1 травня росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, а до того знову було поцілено в Синельниківській район.