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Водій евакуаційного автобуса, який зник у Попасній, перебуває в полоні росіян

Михайла Панкова показали на пропагандистських російських каналах.

Водій евакуаційного автобуса, який зник у Попасній, перебуває в полоні росіян
Фото: Сергій Гайдай

Водій евакуаційного автобуса, який зник у Попасній, перебуває в полоні росіян. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. 

"Водій обстріляного евакуаційного автобуса в Попасній живий. Рашисти взяли його в полон", - написав він.

Михайла Панкова розшукували дві доби. Росіяни записали з ним відео, яке опублікували на центральному пропагандистському каналі. Для відео російські військові змусили говорити Панкова, що Україна не евакуює місцевих мешканців з прифронтових територій.

Сергій Гайдай також додав, що росіяни тепер можуть використати український шкільний автобус для провокацій.

"Дякувати богу, він живий. Але орки тепер тримають його в полоні. Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом і можуть використати його для своїх провокацій", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, що Михайло Панков був водієм евакуаційного автобуса з Попасної. У мирні часи він працював учителем історії Врубівської школи.

29 квітня евакуаційний транспорт обстріляли з гранатомета російські військові. На місці обстрілу було знайдено лише один автобус, у якому не було людей, а лиш сліди крові. Водієм цього автобуса був саме Михайло Панков, який віз у місто гуманітарну допомогу, а назад вивозив людей. 

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