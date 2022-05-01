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На Київщині відновили роботу 223 приміські та міжміські автобуси

Повністю або частково відновлено електропостачання у 495 населених пунктах Київської області.

На Київщині відновили роботу 223 приміські та міжміські автобуси
Фото: t.me/kt20220224

На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання у 495 населених пунктах Київської області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За минулу добу аварійні бригади під'єднали 5 590 споживачів.

109 797 споживачів мають доступ до газопостачання

Триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях. 

Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі. За результатами роботи – мін немає. Тепер спеціалісти можуть приступати до будівництва тимчасової переправи. 

Фото: t.me/kt20220224

Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, телефонії – у 95%. 

Працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України. 

Відновили роботу 223 приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування, на яких задіяно близько 255 одиниць транспорту. 

“Вже завтра запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети. Сапери працювали у населених пунктах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

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