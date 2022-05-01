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Зеленський заявив, що почалася евакуація з "Азовсталі" (оновлено)

ООН підтвердила, що зараз триває операція з евакуації.

Зеленський заявив, що почалася евакуація з "Азовсталі" (оновлено)
Фото: Reuters

Російські окупанти вивезли понад 50 цивільних мешканців з прилеглої до заводу «Азовсталь» території.

Про це повідомляє Reuters.

Людей відвезли в окуповане селище Безіменне Донецької області. Їх везли на автобусах з українськими номерами в супроводі конвою військових росії та автомобілів із символікою ООН.

Також Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що зараз триває операція з евакуації цивільних людей із «Азовсталі» у Маріуполі.

Прес-секретар ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу сказав, що людей намагаються вивезти спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та в координації з українськими та російськими чиновниками. Він назвав ситуацію «дуже складною» і сказав, що не повідомлятиме більше подробиць, інформує Радіо Свобода.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відбувається евакуація з "Азовсталі".

"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - написав у Twitter Зеленський.

"Часткова евакуація мирних жителів з «Азовсталі» пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці", - заявив Давид Арахамія.

Нагадаємо, що зранку 1 травня Маріупольська міськрада повідомила, що в неділю можлива евакуація мирного населення до Запоріжжя. Збір призначили о 16:00 біля ТРЦ «ПортCity».

30 квітня евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних громадян та не забрала поранених українських військових.

Міський голова Маріуполя наголосив, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже немає їжі, води, ліків. 

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