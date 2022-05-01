Губернатор повідомив про одного постраждалого.

У Бєлгородській області Російської Федерації сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони.

Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

"На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Пізніше губернатор повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.

Також 1 травня у Курській області росії була пошкоджена конструкція залізничного мосту.

За останні 10 днів у прикордонній Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів, а у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі.