На першому етапі евакуації з Маріуполя вивезли більше 100 людей, збір мирних і військових продовжиться, – Єрмак

На першому етапі евакуації з Маріуполя вдалося вивезти більше 100 жінок, дітей і літніх людей. Всіх везуть до Запоріжжя.
Це лише перший етап, збір громадян і військових продовжиться. Про це в Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Так, це була важка операція і попереду ще багато роботи, але нас ніщо не зупинить. Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати. Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп. Ми дякуємо за допомогу ООН і МКЧХ", – зазначив він.
Єрмак додав, що над порятунком людей у Маріуполі працювали останній тиждень цілодобового.
Нагадаємо, 30 квітня евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних громадян, але не забрала поранених українських військових.
Міський голова Маріуполя наголошував, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже немає їжі, води, ліків. Вивезти їх весь цей час не давали окупанти.
Вдень 1 травня президент Володимир Зеленський оголосив про продовження евакуації з Азовсталі.