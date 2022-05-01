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На першому етапі евакуації з Маріуполя вивезли більше 100 людей, збір мирних і військових продовжиться, – Єрмак

Він подякував за допомогу ООН і Міжнародному комітету Червоного хреста. 

На першому етапі евакуації з Маріуполя вивезли більше 100 людей, збір мирних і військових продовжиться, – Єрмак
Фото: Reuters

На першому етапі евакуації з Маріуполя вдалося вивезти більше 100 жінок, дітей і літніх людей. Всіх везуть до Запоріжжя.

Це лише перший етап, збір громадян і військових продовжиться. Про це в Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Так, це була важка операція і попереду ще багато роботи, але нас ніщо не зупинить. Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати. Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп. Ми дякуємо за допомогу ООН і МКЧХ", – зазначив він. 

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Єрмак додав, що над порятунком людей у Маріуполі працювали останній тиждень цілодобового. 

Нагадаємо, 30 квітня евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних громадян, але не забрала поранених українських військових.

Міський голова Маріуполя наголошував, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже немає їжі, води, ліків. Вивезти їх весь цей час не давали окупанти. 

Вдень 1 травня президент Володимир Зеленський оголосив про продовження евакуації з Азовсталі. 

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