Стартує нерестова заборона на вилов бичків, оселедця та чорноморського калкану

З 1 травня 2022 року розпочинається заборона на промисловий та любительський вилов бичків у зв’язку з початком їхнього масового нересту.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За рекомендацією Одеського центру ПівденНІРО заборона триватиме по 15 червня у північно-західній частині Чорного моря та причорноморських лиманах.

Крім того, з 2 по 6 травня встановлюється заборона на спеціалізований промисел оселедця сітками у період його масового нерестового ходу у Дністровському лимані.

Також з 10 травня по 8 червня триватиме заборона на промисловий лов чорноморського калкана у Чорному морі. Калкан, що був приловлений промисловими рибалками у цей період має випускатися у море незалежно від його життєздатності. Водночас на окремих ділянках Чорного моря у цей період також забороняється промисел скатів сітками.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі рибного господарства".