Рівень води в Десні піднявся до найвищої позначки за останній девʼять років

На Чернігівщині та Сумщині зафіксували найвищий рівень води в Десні за останні девʼять років. Про це повідомляють на сторінці Деснянсько-Старогудського національного природного парку.

"За даними гідрологічних спостережень, максимальний рівень води в річці Десна було зафіксовано в 2013 році, мінімальний - 2020 році. Цьогоріч гідрологи фіксують найбільше повноводдя за останні девʼять років", - йдеться у повідомленні.

Також через розлив річки Укргідрометцентр фіксує помаранчевий рівень небезпеки.

"30 квітня-3 травня на Дніпрі та Десні продовжується розвиток водопілля з подальшими підйомами рівнів води. Станом на 8 годину 29 квітня - на 0,6-0,9 м на ділянці Десни Новгород-Сіверський-Розльоти з подальшим затопленням заплав, порушенням транспортного сполучення, початковим затопленням будинків ряду сіл, вулиць у пониженій частині м.Новгород-Сіверський Чернігівської області", - повідомляє Укргідрометцентр.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом.