Посол Британії повернулася до Києва

Британське дипломатичне відомство понад два місяці працювало у Львові.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

Про це дипломатка повідомила у твіттері.

"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві", – написала вона.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні до Києва.