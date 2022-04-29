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Посол Британії повернулася до Києва

Британське дипломатичне відомство понад два місяці працювало у Львові.

Посол Британії повернулася до Києва
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

Про це дипломатка повідомила у твіттері.

"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві", – написала вона.

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні до Києва.

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