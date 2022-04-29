Посол Британії повернулася до Києва

Британське дипломатичне відомство понад два місяці працювало у Львові.
Мелинда Симмонс
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.
Про це дипломатка повідомила у твіттері.
"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві", – написала вона.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022
Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні до Києва.