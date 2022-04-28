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В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
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Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України

Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано 417 голосами проти 10. 

Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України
Фото: EPA/UPG

Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано сьогодні, 28 квітня. 

Про це повідомили в офіційному твіттері Палати представників Конгресу США.

"Палата ухвалила Закон про ленд-ліз 2022 року – Закон про захист демократії в Україні 417 голосами проти 10", – йдеться в повідомленні.

Документ ще має підписати президент США Джо Байден.

На рішення американських законодавців відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він пояснив, що цей закон змінює для України.

Так, у тексті документу йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

"Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій. Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією", – наголосив Єрмак. 

Голова ОП переконаний, що це "важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом". 

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили. 

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь". 

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