Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії, - Порошенко

Петро Порошенко в інтерв'ю на «5 каналі» розповів про нові напрацювання щодо санкцій проти Росії. Порошенко зазначив, що із союзниками ведеться постійна робота щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора.

«Ми ведемо переговори з американськими і європейськими партнерами. Ми дуже вітаємо, що сьогодні сформована комісія, де формуються санкції – ми готові направити свої напрацювання. Так само як ми це зробили для наших партнерів», – наголошує Порошенко.

«Позиція перша – ми маємо запровадити повне енергетичне ембарго. 50% газу, який купує Європа – це Німеччина. Німеччина заплатила за енергоносії більше 30 мільярдів євро з початку війни. Чому? Коли ми маємо величезну підтримку німецького народу, то треба поставити питання, щоб були запущені німецькі атомні електростанції, відтерміноване їх закриття. Бо небезпека Росії набагато більша, ніж небезпека роботи ще 10 років атомних електростанцій. Можуть бути запущені звичайні теплові електростанції на німецькому вугіллі і відмовлено від російського газу», – зазначає Порошенко.

«Якщо все рівно вам потрібно купувати російський газ, ви не можете цього року відмовитись – зробіть високі імпортні мита. Збирайте кошти від цього мита на окремому рахунку і спрямовуйте їх на відновлення України. Тоді ви фінансуєте не лише Росію, а хоча б частково компенсуєте Україні те, що путін отримує від вас гроші», – пояснив експрезидент.

«Росія зараз намагається обдурити світ, спрямовуючи на нетрадиційні для себе ринки Єгипту, Сирії, Індії і Китаю. Що треба зробити – вивчити досвід, як накладали арешти на яхти російських мільярдерів з найближчого оточення путіна. Зробіть такий самий механізм для російських танкерів. І коли російський танкер вийшов без вказання конкретного порту призначення – зупиніть його, відведіть в порти, злийте нафту і заарештуйте танкерний флот російської федерації. Морська блокада», – наполягає Порошенко.

«Зробіть програму на кшталт іранської програми «нафта в обмін на продовольство». Кошти кожного платника, який купує російську нафту чи газ, мають бути сконцентровані на окремому рахунку і витрачатися лише на їжу та медикаменти, щоб контролювати, що жодна копійка, жоден цент з цих коштів не піде на зброю», – продовжує Петро Порошенко.

Він також наголосив на необхідності санкцій проти російської церкви та її очільника Кіріла (Гундяєва).

«Ми сьогодні побачили, що вони робили в Маріуполі, коли діти-сироти, жінки примусово депортувалися в російську федерацію, що міжнародним правом прирівнюється до тортур. Розміщувалися в приходах і на території майна, яке належить російській православній церкві, із забороною покидати російську федерації в треті країни або повертатися додому. Це чіткий прообраз концентраційних таборів, які були розповсюджені у фашиській Німеччині», – вважає Порошенко.

«Ми вітаємо тих священників, ієрархів російської православної церкви в Україні, які прийняли дуже важливе рішення приєднання до Православної церкви України, рятуючи вірних і себе. Дуже важливо, щоб суд людський настиг цих злочинців, які збивають українців і благословляють проти нас, ієрархів предстоятеля російської православної церкви раніше, ніж суд Божий», – резюмував експрезидент.