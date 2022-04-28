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Зеленський зустрівся із премʼєр-міністром Болгарії в Києві

Це перший візит Петкова до України. 

До Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Болгарії Кіріл Петков. Він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Це перший візит Петкова до України. Відео зустрічі поширив Офіс президента.

Петков висловив повну підтримку України з боку Болгарії. 

Нагадаємо, болгарська делегація на чолі з премʼєр-міністром прибула до Києва потягом. Гості відвідають міста Бородянка, Буча та Ірпінь на Київщині, де на власні очі побачать руйнування, завдані російською агресією. У Києві делегація зустрінеться з представниками болгарської громади України. Прем'єр-міністра Болгарії супроводжують міністр оборони Драгомир Заков, депутати Калоян Ікономов, Станіслав Балабанов і Атанас Атанасов, а також директор Ситуаційного центру МЗС Антон Марков.

Минулого тижня Петков закликав співгромадян пожертвувати зарплати на допомогу Україні. Він на своїй сторінці у Facebook повідомив, що відкрив громадську кампанію збору фінансів, які будуть надані українському уряду.

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