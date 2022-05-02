Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і посадку

Російські військові випустили ще дві ракети по Синельниківському району Дніпропетровщини. Одна поцілила в свинокомплекс.

Тварини живі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Зачепило склади. Між ними воронка – завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів", – зазначив він.

Друга ракета втрапила у посадку.

"Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", – додав Резніченко.

Нагадаємо, ще один ракетний удар по Синельниківському району відбувся сьогодні вранці. Росіяни поцілили в елеватор із зерном.

Цей район регулярно зазнає російських обстрілів. Вчора там зруйнували два зерносховища, жінка отримала поранення.