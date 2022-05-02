Росія задіяла майже 65% своєї наземної бойової сили, – британська розвідка

На початку війну Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить 65% (близько двох третин) усієї наземної бойової сили Росії.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані розвідки.

Імовірно, що понад чверть цих груп виявилися небоєздатними.

Як пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр безпеки RUSI, більшість батальйонних тактичних груп налічує 700-800 осіб особового складу.

У британському Міноборони також зазначають, що найбільше у війні постраждали найелітніші підрозділи російської армії, наприклад ВДВ. Аби відновити їхні сили, РФ можуть знадобитися роки.

Нагадаємо, раніше британці повідомили, що Росія націлена на довготривалу окупацію Херсона.