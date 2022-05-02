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Російські хакери атакують інформаційні системи у всій Україні, бо хочуть завоювати всю країну, – Держспецзв’язку

Вони здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні.

Російські хакери атакують інформаційні системи у всій Україні, бо хочуть завоювати всю країну, – Держспецзв’язку
Фото: itar-tass.com

Російські хакери атакують інформаційні системи у всій Україні, адже мета РФ – завоювати всю нашу країну, а не тільки її схід.

Про це заявили в Держспецзв’язку.

“Мета Росії – завоювати всю Україну, а не тільки її схід. Саме тому вона атакує та атакуватиме надалі не тільки регіональні сервіси та місцеву владу, а й державні установи та компанії, які надають послуги на національному рівні”, – йдеться в повідомленні.

Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора підкреслив, що російські хакери здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні.

“Іноді ці кібератаки координуються з атаками на землі. Прикладом є атаки на телеком-операторів, які відбувались у певних регіонах. Іноді зв'язку між військовими діями і кібератаками немає”, – додав він.

Зокрема, нещодавно потужної DDoS-атаки зазнав сайт Львівської ОДА, хоча тепер російська армія фокусується на захопленні сходу. Атака на сайт облдержадміністрації тривала понад 12 годин.

Нагадаємо, раніше в Держспецзв'язку заявили, що Україна досі відчуває тиск у кіберпросторі, однак російські хакери досягли свого максимуму.

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