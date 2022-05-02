Жовква зустрівся з послами країн ЄС, які повернулися до Києва

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів робочу зустріч з представниками країн - членів Європейського Союзу, які відновили свою дипломатичну присутність у Києві. Серед них – посли Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Словаччини, а також тимчасові повірені у справах Естонії, Польщі, Словенії, Франції, Чехії в Україні.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Це демонструє вашу тверду солідарність з народом України, який протистоїть російській агресії", - зазначив Жовква.

Він високо оцінив незмінну політичну підтримку та вагому практичну допомогу, що її надають уряди згаданих держав із першого дня широкомасштабного російського вторгнення. У цьому зв’язку Жовква окремо відзначив важливість візитів лідерів ЄС в Україну та висловив сподівання на те, що кількість таких візитів надалі зростатиме.

Жовква також подякував країнам Євросоюзу за гуманітарну допомогу й підтримку громадян України, які вимушено залишили батьківщину через російську агресію.

Заступник керівника ОП наголосив на необхідності посилення санкційного тиску ЄС на Росію з метою спонукання її до негайного припинення військових дій і звільнення тимчасово окупованих територій України.

"Шостий пакет санкцій має бути запроваджений якнайшвидше. Він обов’язково має містити ембарго на російську нафту, відключення від SWIFT усіх російських банків і припинення трансляції у ЄС російських телеканалів", - наголосив Жовква.

Основна увага під час зустрічі була приділена крокам, спрямованим на якнайшвидше набуття Україною членства в ЄС.

Крім того, Жовква зауважив, що існує нагальна потреба якнайшвидшого запуску Трастового фонду солідарності з Україною. Він також поінформував про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо залучення країн-партнерів до відбудови міст і регіонів, які постраждали внаслідок війни, і закликав представників держав – членів ЄС активно визначатися з такою допомогою.

Нагадаємо, нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС.