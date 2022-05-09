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"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках

"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде", - наголосили бійці бригади.

"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Бійці 93-ої ОМБр "Холодний Яр" влаштували військовий "парад" на трофейних російських танках.

Фото оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.

"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль", - наголосили українські захисники.

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90. Також ЗСУ дісталася найновіша командно-штабна машина росармії - Р-149МА1. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як "Созвездие".

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