"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде", - наголосили бійці бригади.

Бійці 93-ої ОМБр "Холодний Яр" влаштували військовий "парад" на трофейних російських танках.

Фото оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.

"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль", - наголосили українські захисники.

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90. Також ЗСУ дісталася найновіша командно-штабна машина росармії - Р-149МА1. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як "Созвездие".