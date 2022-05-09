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Роспропаганда поширює фейк про "епідемію туберкульозу" в ЗСУ, - Центр протидії дезінформації

Неправдиву інформацію тиражують для того, щоб деморалізувати і посіяти панку серед військових.

Роспропаганда поширює фейк про "епідемію туберкульозу" в ЗСУ, - Центр протидії дезінформації
Фото: СБУ

Проросійські Telegram-канали поширюють фейк про різке погіршення епідситуації у Збройних силах України

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Рф прагне посіяти паніку серед українських захисників, не гребуючи "розгоном" фейку про те, що "в українській армії почалася епідемія туберкульозу". Зокрема, пропагандисти зазначають, що "українські медики не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів масового спалаху": "призов недообстежених резервістів та бійців тероборони" і "активний призов до лав ЗСУ ув’язнених", - розповіли в ЦПД.

Російські пропагандисти при цьому зсилаються на "невідоме джерело в Генштабі ЗСУ".

"Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових!", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, всі пабліки (чат-групи, Telegram-канали, ФБ-групи) про пошук рідних, встановлення пошкоджень тощо, які стосуються Маріуполя, адмініструють "волонтери ДНР", а насправді агенти російської ФСБ.

Нещодавно Центр протидії дезінформації розвінчав російські фейки про ленд-ліз для України.

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