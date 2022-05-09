В'язнів херсонської тюрми окупанти хочуть змусити воювати проти ЗСУ, – Денісова

У Херсоні є слідчий ізолятор і три в'язниці, в яких перебувають понад 2 тисячі ув'язнених та 700 працівників цих установ, які поки що мають їжу і воду. Загарбники хочуть дати в'язням зброю і примусити їх воювати проти ЗСУ.

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, росіяни хочуть провести в тимчасово окупованому Херсоні примусову мобілізацію, щоб відправити українців на фронт, тому хапають людей на вулицях.

"Вони хочуть ставити їх попереду як гарматне м'ясо. А уявіть, що це буде означати для української армії, яка не може стріляти в своїх людей, яких примушують йти проти них", – наголосила омбудсмен.

Людмила Денісова додала, що окупанти створюють у Херсоні катівні.

"Вони зараз заарештували колишнього мера міста. Намагаються змусити його співпрацювати. Він тримається дуже мужньо. Але ніхто не знає скільки він ще витримає", – зазначила вона.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього директора "Херсонкомунтранссервісу" Павла Ткаченка. Його звинувачують у державній зраді.