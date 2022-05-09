Українські військові показали, як відбулося знищення танку російських окупантів за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Про це у Facebook написала 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада ЗСУ.

"Блискавична робота Січеславських десантників з ПТРК Javelin по ворожому танку! І так буде з кожним, хто прийшов захоплювати нашу землю! Слава Україні!", - написали десантники.

Нагадаємо, що у неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони вразили 10 цілей російських окупантів.

А 7 травня з'явилися фото знищеної тероборонцями військової техніки російських окупантів.