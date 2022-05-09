Настрої росіян до 9 травня: "Позорно это все, у всех настроения нету… Дебилизм полный", – СБУ

Перспектив немає, з роботою важко через санкції.

Парад на 9 травня – “позорний”, перспектив немає, з роботою важко через санкції. Такими є настрої росіян, свідчать телефонні розмови, які перехопила СБУ.

“Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…”, – резюмує “мирна” росіянка.

Жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

“Жарите шашлыки, да? Делайте с “хохляцких” этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!” – радить матір сину-окупанту.

Нагадаємо, російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у вільний час пиячать, влаштовують перестрілки та «поножів'я».