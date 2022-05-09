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Убивча війна в Україні об'єднала Європу у боротьбі проти агресії РФ, – Урсула фон дер Ляєн

У промові з нагоди Дня Європи президентка Єврокомісії заявила про те, що ЄС зможе подолати виклики, що постали внаслідок російського вторгнення.

Убивча війна в Україні об'єднала Європу у боротьбі проти агресії РФ, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Жорстока війна, яку Росія розв'язала проти України, нагадала європейцям про те, ким вони є, та об'єднала навколо боротьби проти російської агресії.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові з нагоди Дня Європи, повідомляє сайт ЄК.

"Сьогодні наш континент постає перед тінями минулого, які, як ми думали, були вже давно подолані. Ми маємо звірську війну та зруйновані міста. Мільйони безневинних людей полишили свої домівки. Народ відчайдушно бореться за те, щоб самому визначати власне майбутнє. Європа стоїть на стороні України", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, вторгнення Кремля нагадало європейцям, що важливо святкувати День Європи, адже саме 9 травня 72 роки тому була народжена вільна, заможна на об'єднана Європа. І сьогодні вона стає сильнішою, ніж будь-коли. Вона була єдиною у підтримці українських друзів. Вона змогла відновитися після кризи COVID –19, створити мільйони нових робочих місць та розпочати нові європейські проєкти. Європа працює над тим, щоб захистити клімат та позбавитися залежності континенту від імпорту вуглецевого пального. ЄС визначає правила нової цифрової ери для себе та за кордонами.

"Європа змогла досягти всього цього, тому що ми були рішучими та об’єднаними. Саме тому я переконана та оптимістична, що наш Євросоюз зможе також подолати виклики, що постали внаслідок (російської) війни в Україні", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 4 травня на пленарних дебатах щодо України Урсула фон дер Ляєн оголосила про презентацію Євросоюзом шостого пакету санкцій проти РФ.

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