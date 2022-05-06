Президент підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України", – Стефанчук

Закон передбачає "вичищення від радянщини" майже 1200 актів органів державної влади.

Кабінету Міністрів України дано доручення напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

Про це на сторінці FB повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України", – наголосив спікер.

За його словами, відтепер в законодавстві "немає згадки про перемоги "Великої Жовтневої соціалістичної революції", немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства".

Закон також передбачає "вичищення" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

"Дано доручення Кабінету Міністрів України найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки", – підкреслив спікер.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про дерадянізацію законодавства України.