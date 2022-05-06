Російська армія використала проти України вже 2014 ракет, а в українському ннебі було зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, народу Великої Британії та народу України.

"Кожен із таких «прильотів» – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії", - наголосив Зеленський.

У тимчасово окупованих районах України на сході й півдні – катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів.

"Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників. І ми це обов'язково зробимо. Завдяки, зокрема, і вашій підтримці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними МВС, президент Росії Володимир Путін може заявити про анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької області. Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.