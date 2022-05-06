Росіяни повністю знищили Попасну, але захопити її не в змозі, - голова ОВА

Російські війська повністю знищили місто Попасна на Луганщині, але захопити його не в змозі. Вони намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька. Також тривають бої у Воєводівці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній. Точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька). В останній - хитка ситуація, контроль над селищем між сторонами постійно змінюється. Останню атаку українські воїни відбили, і наразі продовжують утримувати позиції", - написав він у Telegram-каналі.

Гайдай наголосив, що після перемоги над окупантами у Попасній доведеться відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю.

"Загалом, збитки від ударів ворога порахувати нереально, адже обстріли тривають, тож щодня маємо нові руйнування.

Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати Луганську область. Вчора ворог здійснив сім артилерійських пострілів у напрямку Сєвєродонецьку, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири пострілі спрямував на Лисичанськ.