Росіяни повністю знищили Попасну, але захопити її не в змозі, - голова ОВА

Російські війська повністю знищили місто Попасна на Луганщині, але захопити його не в змозі. Вони намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька. Також тривають бої у Воєводівці.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній. Точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька). В останній - хитка ситуація, контроль над селищем між сторонами постійно змінюється. Останню атаку українські воїни відбили, і наразі продовжують утримувати позиції", - написав він у Telegram-каналі.
Гайдай наголосив, що після перемоги над окупантами у Попасній доведеться відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю.
"Загалом, збитки від ударів ворога порахувати нереально, адже обстріли тривають, тож щодня маємо нові руйнування.
Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати Луганську область. Вчора ворог здійснив сім артилерійських пострілів у напрямку Сєвєродонецьку, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири пострілі спрямував на Лисичанськ.