Під російським Бєлгородом знову вибухи

Сьогодні вдень під російським Бєлгородом знову було чутно серію вибухів та видно дим. Про це LB.ua повідомили очевидці.

Імовірно, подія сталася на базі, де дислокуються вертольоти російської армії. Коли почалися вибухи, у повітря піднялося багато вертольотів, вони кружляли в тому районі.

Вибухи та пожежі в прикордонній з Україною Бєлгородській області трапляються напрочуд часто. Три дні тому вночі влада Бєлгородської області заявила про звуки вибухів, однак вранці виправдала їх роботою ППО.

1 травня в цій області загорівся військовий обʼєкт Міноборони. Минулого тижня влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей заявила про вибухи і пожежі. У Бєлгородській області спалахнув склад боєприпасів.

1 квітня там же відбулася пожежа на нафтобазі, а 29 березня на складі раптово почали детонувати боєприпаси.

Також у квітні пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську "Транснафта Брянськ Дружба", що неподалік кордону з Україною. "Транснафта-Дружба" має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль "Дружба", що постачає нафту з Росії до Європи.

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк написав, що тепер ці області "також починають вивчати таке поняття, як "демілітаризація".

Пояснити надзвичайні події на російських складах, за словами Подоляка, дуже просто: якщо росіяни почали масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовують склади у своїх областях, то "рано чи пізно борги доведеться повертати".

Він також сказав, що Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць, і що світ визнає це право.