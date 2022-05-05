За офіційною інформацією італійського відправника, вантаж не вказали у товаросупровідних документах помилково.

На митному посту "Тиса" закарпатські митники затримали вантажівку, яка перевозила разом із гумдопомогою нове взуття вартістю понад 2 млн грн. У товаросупровідних документах вантаж не вказали.

Про це повідомили в Державній митній службі.

"Під час проходження митних процедур водій вантажівки надав товаросупровідні документи, згідно з якими на адресу однієї з церков, що на Миколаївщині, направлялася гуманітарна допомога з Італії. Зокрема, їжа, одяг, засоби гігієни, матраци, ковдри, іграшки тощо. Водночас, у ході перевірки інспектори митного посту виявили багато картонних коробок, що знаходилися на 15 піддонах, з товаром іноземного виробництва, не вказаним у документах. У підрахунку – 2259 пар гумових чобіт і тапочок для дорослих і дітей (різних розмірів та асортименту)", - розповіли в ДМС.

Фото: Пресслужба ДМСУ

Фото: Пресслужба ДМСУ

Фото: Пресслужба ДМСУ

Водій про взуття дізнався від митників, кажуть в держслужбі. Італійський відправник заявив, що тисячі пар взуття не вказали в документах помилково.

"Наразі незадекларований товар вилучено до рішення суду, а остаточну загальну вартість взуття визначить спеціаліст-експерт. За ціною в інтернет мережі орієнтовна вартість зазначеної партії взуття складає понад 2 млн грн", - додали в Держмитслужбі.