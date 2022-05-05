Окупанти відкрили дитячий садок у Волновасі, де постійно стріляють

Учора в місті Волноваха у Донецькій області окупанти відкрили дитячий садок № 8 “Теремок”.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Для дітей було проведено “святкову” програму.

“Такі “показові виступи” спрямовані на створення уявності мирного життя, у той час як Волноваха знаходиться у небезпечній зоні та у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Територія міста постійно піддається обстрілам”, – зазначила вона.

Денісова зауважила, що тимчасова окупаційна влада свідомо нехтує безпекою дітей.

“Такі дії окупантів є порушенням положень Конвенції ООН про права дитини. Статтею 6 Конвенції закріплено, що держави-учасниці визнають, що кожна дитина має право на життя. Статтею 38 Конвенції визначено, що під час збройних конфліктів держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними”, – додала омбудсман.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни з Росією з проханням врахувати цей факт.

Нагадаємо, як раніше повідомила Денісова, внаслідок збройної агресії РФ зникли безвісти 1889 українських дітей.