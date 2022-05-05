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Оприлюднено список російських окупантів, яких нагородили відзнаками для ветеранів Другої світової війни

Їх нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”.

Оприлюднено список російських окупантів, яких нагородили відзнаками для ветеранів Другої світової війни

Оприлюднено список російських окупантів, яких напередодні 9 травня нагородили відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“За вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури Української держави військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, “медаль жукова” призначена для вручення ветеранам “великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам, які перенесли блокаду”.

“Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців”, – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, як повідомили в розвідці, російські окупанти готують у Маріуполі "парад", оскільки місто визначили центром "урочистостей" до 9 травня.

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