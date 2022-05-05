Їх нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”.

Оприлюднено список російських окупантів, яких напередодні 9 травня нагородили відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“За вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури Української держави військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, “медаль жукова” призначена для вручення ветеранам “великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам, які перенесли блокаду”.

“Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців”, – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, як повідомили в розвідці, російські окупанти готують у Маріуполі "парад", оскільки місто визначили центром "урочистостей" до 9 травня.