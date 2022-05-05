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У Вінниці знесли чотириметровий пам’ятник будьонівцю, червоногвардійцю та червоноармійцю

“Пропагандистська скульптурна композиція символізувала “преемственность поколений борцов за власть Советов”.

У Вінниці знесли чотириметровий пам’ятник будьонівцю, червоногвардійцю та червоноармійцю
Фото: vmr.gov.ua

З Європейської площі у Вінниці прибрали чотириметровий пам’ятник будьонівцю, червоногвардійцю та червоноармійцю.

Виконком міської ради схвалив відповідне рішення минулого тижня, повідомили у Вінницькій мерії.

“Пропагандистська скульптурна композиція символізувала “преемственность поколений борцов за власть Советов” – тих, хто фізично знищував нашу націю голодоморами та репресіями”, – йдеться в повідомленні.

Дирекція парків і дозвілля територіальної громади, на балансі якої перебували три фігури, передала їх на відповідальне зберігання Історико-меморіальному комплексу пам’яті жертв нацизму – філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Згідно з інформацією істориків, цей пам’ятник у тодішньому сквері Козицького відкрили 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – Великої Жовтневої соціалістичної революції.

У міськраді зазначили, що ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалась знищити українську державність і національну ідентичність. Натомість ідеологія “совєтів” тісно пов’язала цей пам’ятник з перемогою у Другій світовій війні. Насправді це хибне сприйняття.

“За архівними матеріалами, перші колективні захоронення на цьому місці більшовиків і їхніх прихильників, які воювали проти армії Української Народної Республіки, відбувалися упродовж 1919-1922 років. Лише з 1958 р. на меморіал із кладовищ Вінниці та Вінниччини почали перепоховувати прах учасників подій Другої світової війни. Відтоді офіційна назва цього місця – “Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни”, – пояснили у ВМР.

Зазначимо, 29 квітня з Центрального парку імені Миколи Леонтовича у Вінниці прибрали пам’ятник Максиму Горькому. 

Крім того, рішенням сесії міської ради понад 10 топонімів у Вінницькій громаді позбулися свого імперсько-радянського минулого.

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