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Переговори з делегацією Росії у відеоформаті не припиняються, – Єрмак

Паралельно Україна обговорює майбутній договір про гарантії безпеки з потенційними країнами-гарантами. 

Переговори з делегацією Росії у відеоформаті не припиняються, – Єрмак
Фото: ОПУ

Перемовини української та російської делегацій у відеоформаті не перериваються. Також тривають переговори з широким колом країн, які можуть стати гарантами безпеки України.

Українців ознайомлять із драфтом документа про гарантії безпеки, щойно він буде готовий. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в інтервʼю "РБК-Україна"

"Сьогодні 72-й день цієї повномасштабної війни, але ми всьому світу показали, як бореться наш народ і наша армія. Тому це абсолютно не "прохання". Ми сьогодні точно маємо право на ці гарантії і будемо його відстоювати", – зазначив він.

За словами Єрмака, ключові партнери України: США, Великобританія, Франція, Польща, Італія, країни Балтії та Японія підтримують нас у тому, що ми повинні отримати чіткі, закріплені юридично гарантії безпеки. З міжнародними партнерами також проводять перемовини щодо санкцій, які будуть накладені на агресора в разі нового вторгнення в Україну. 

"Красиві договори, красиві документи нам не потрібні. Ми відкрито говоримо, що "другого Будапешта" не буде. Я радий, що наші партнери це розуміють і нас у цьому підтримують", – підкреслив голова Офісу президента.

Єрмак додав, що за президентства Зеленського Україна не збирається відмовлятися від жодної частини своєї території. Ця позиція незмінна в усіх переговорах і форматах. 

"Але не потрібно плутати ці питання. Сьогодні першочергове завдання – це припинення війни і виведення російських військ як мінімум на рубежі 23 лютого. Питання ОРДЛО і Криму – це складні питання, які повинні обговорюватися на зустрічі двох президентів, наш президент готовий сідати і говорити. Але в будь-якому випадку ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю не торгуємо. При нашій владі цього точно не буде", – заявив він. 

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить.

Учасник перемовної делегації, радник Єрмака Михайло Подоляк повідомляв, що питання "денацифікації", російської мови та зняття санкцій з РФ із росіянами не обговорюються. Остання очна зустріч делегацій пройшла в Стамбулі 29 березня. На ній сторони напрацювали рамкову угоду, за якою нині тривають перемовини по відеозвʼязку. 

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