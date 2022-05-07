Окупанти обстріляли Красноград на Харківщині

За попередніми даними, загиблих немає.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краснограду у Харківській області.

Про це повідомляє Суспільне.

"За попередніми даними, загиблих та поранених немає, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Інформацію про наслідки удару уточнюють", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Красноград знаходиться на відстані у 101 км на південний захід від Харкова.

Нагадаємо, що Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти.

За даними ОВА, по околицях Харкова вночі 7 травня стріляли декілька разів. Постраждалих немає. Також вороги обстріляли Богодухів, постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку.