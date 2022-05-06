Зеленський: ​"Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити"

Президент наголосив, що блокада міста окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті та тероризму.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - сказав Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія).

За його словами, сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

Президент також констатував, що Маріуполь зруйнований вщент.

На його думку, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму.

"За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина РФ, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися. Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні з "Азовсталі" вдалося врятувати 50 людей, завтра операція з евакуації продовжиться.

4 травня гуманітарним коридором вдалось евакуювати з Маріуполя 344 людини. Це - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН і попросив його сприяти евакуації поранених з Азовсталі.

Він також наголосив, що для того, щоб врятувати людей, потрібно продовження режиму тиші.