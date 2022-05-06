Бійці ОТУ "Схід" знищили склад з боєприпасами росіян

Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східному напрямку. Зокрема, 5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів.

Про це повідомило перативно-тактичне угруповання "Схід".

Крім того, захисники України завдали втрат окупантам.

Втрати ворога складають:

особового складу – 15

БТР – 1

ББМ – 1

БМП – 1

артилерійські системи – 5

АТ – 1

БПЛА – 2

Нагадаємо, станом на 6 травня окупанти втратили загалом 24 900 військових. За останню добу – 200. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.