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Бійці ОТУ "Схід" знищили склад з боєприпасами росіян

Окупанти втртатили 15 солдатів, техніку та безпілотники.

Бійці ОТУ "Схід" знищили склад з боєприпасами росіян
Ілюстративне фото

Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східному напрямку. Зокрема, 5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів.

Про це повідомило перативно-тактичне угруповання "Схід".

Крім того, захисники України завдали втрат окупантам.

Втрати ворога складають:

  •  особового складу – 15
  •  БТР – 1
  •  ББМ – 1
  •  БМП – 1
  •  артилерійські системи – 5
  •  АТ – 1
  •  БПЛА – 2 

Нагадаємо, станом на 6 травня окупанти втратили загалом 24 900 військових. За останню добу – 200. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

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