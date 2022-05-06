Фото: Іван Станіславський

Сьогодні у Львові на площі Ринок відбулась мирна акція "Врятуйте захисників і мешканців Маріуполя".

Учасники акції тримали в руках плакати із закликами звільнити військових і цивільних українців, які 71 день перебувають в оточенні окупантів, та безпечно евакуювати їх із захопленого і зруйнованого росіянами міста.

"Вони зараз відстоюють честь України і всього світу. Дякуючи їм у світу було 60 днів щоб підготуватися, щоб жити і насолоджуватись життям", – говорить мешканка Маріуполя Катерина Лаврова.

Фото: Іван Станиставський Мешканка Маріуполя Катерина Лаврова.

Вона взяла участь в акції, щоб підтримати "азовців" та маріупольців, які опинилися в пастці на заводі "Азовсталь".

Катя розповідає, що у 2014 році у Маріуполь приїхав полк "Азов", який захищав місто і допомагав його мешканцям.

"За вісім років, коли полк "Азов" жив поряд з нами, у Маріуполі не було ніяких порушень. Просто неприпустимо, що вони помирають, бо це наші захисники. Більшість хлопців там не з Маріуполя, а з різних інших міст. І вони зараз віддають свої життя, щоб врятувати нас", – говорить Катя.

Вона звернулась до тих, хто каже, що Україна обстрілює сама себе: "Ви ніколи не зрозумієте, що відчувають люди, які зараз знаходяться там, коли вони розуміють, що їх всі покинули. У мене багато друзів знаходяться в Маріуполі зараз. Я не можу читати їхні повідомлення. Я не хочу читати "я живий", я хочу читати "у мене все добре".

Після зустрічі на площі Ринок учасники акції невеликими групами пройшли центральними вулицями Львова та попрямували до обласної адміністрації. Там за зачиненими дверима відбувається зустріч із чиновниками.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, російські військові вже кілька днів штурмують завод “Азовсталь” у Маріуполі, де перебувають українські захисники та цивільні маріупольці.

5 травня з Маріуполя та “Азовсталі” вдалося евакуювати гуманітарним коридором майже 500 цивільних, 4 травня вдалося вивезти 344 людини.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала евакуацію маріупольців на сьогодні.

Росія не дозволяє вивозити поранених військових. Польовий шпиталь "азовців" був розбомблений, тому зникла можливість надавати будь-яку медичну допомогу постраждалим.