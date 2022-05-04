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​Зеленський просить генсека ООН сприяти евакуації поранених з "Азовсталі"

Президент України провів телефонну розмову з Антоніу Гутеррешем.

​Зеленський просить генсека ООН сприяти евакуації поранених з "Азовсталі"
Архівне фото
Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський висловив подяку генсеку ООН за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі". Він також поінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", - зазначив Зеленський.

Він також звернувся до генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Гутерреш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

27 квітня генсек ООН прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

Під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві Росія завдала по столиці ракетного удару.

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