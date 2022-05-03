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До Запоріжжя прибувають колони з евакуйованими з "Азовсталі"

З "Азовсталі" вдалось евакуювати 156 людей.

До Запоріжжя прибувають колони з евакуйованими з "Азовсталі"
Фото: t.me/suspilnenews

До Запоріжжя почали прибувати колони з евакуйованими з "Азовсталі". Про це повідомляє Суспільне. 

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначала, що у Запоріжжі чекають колону людей, які виїхали з "Азовсталі", Маріуполя та інших тимчасово окупованих територій. З "Азовсталі" вдалось евакуювати 156 людей.

"Ми не знаємо, скільки всього автобусів їде, ми знаємо, що там 156 людей. Важливо, що ми врятували людей, дали змогу по відкритому коридору проїхати іншим людям. Це той коридор, який ми відкрили і утримуємо вже третю добу", - заявила вона.

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