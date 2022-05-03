Протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.

Збройні сили Росії втрачають цивільний персонал через низьку зарплату.

Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови російського уряду Михайла Мішустіна, повідомили у ГУР Міноборони України.

Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.

Автори листа стверджують, що “процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер”. Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників.

“Це вже не перше звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського оборонно-промислового комплексу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ГУР раніше заявили, що Росія заманює своїх громадян на військову службу обіцянками захмарних зарплат, соціальних пільг і запевненнями у безкарності мародерства на війні в Україні.