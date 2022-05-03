Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія хоче приєднати окуповані південні території України до Криму, - українська розвідка

Ростовські фірми отримали замовлення на виготовлення штампів і печаток для окупаційних адміністрацій Маріуполя.

Росія хоче приєднати окуповані південні території України до Криму, - українська розвідка
Фото: EPA/UPG

В Росії розглядають можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму, а тоді провести подальшу їх інтеграцію в російський економічний простір.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим", - зазначили в українській розвідці.

Тим часом чимало приватних підприємств Ростовської області отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. "Атрибути" мають отримати заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. І це при тім, що більшість з них ущент зруйновані внаслідок обстрілів росармії.

"На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону", - повідомили в ГУР.

Українські розвідники кажуть - у той же час російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над українськими територіями. 

"1 травня у Генічеську новопризначеним "головою міськради" Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято", - зазначили в ГУР.

Серед військових РФ поширюють інформація термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня цього року.

Тим часом у Маріуполі окупанти шукають та знищують тіла вбитих жителів. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла.

Командування росармії під час другої фази "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також