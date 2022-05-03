Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно вирву від бомб.

Росіяни повністю знищили в Рубіжному елеваторний комплекс.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Супутникові знімки від компанії Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено", - зазначив Гайдай.

Він розповів, що на підприємстві раніше діяла лабораторія з "найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник".

Фото: Planet Lab

На комплексі могли зберігати одночасно 30 тисяч тонн зерна.

"рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу Нашого зерна в рф. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, 2 травня Росія завдала ракетного удару по елеватору з зерном на Дніпропетровщині. 1 травня загарбники обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища, одне з яких було з зерном.

За інформацією Мінагрополітики, Росія вкрала кілька сотень тисяч тонн зерна на тимчасово окупованих територіях України.