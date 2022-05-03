Росіяни повністю знищили в Рубіжному елеваторний комплекс.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Супутникові знімки від компанії Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено", - зазначив Гайдай.
Він розповів, що на підприємстві раніше діяла лабораторія з "найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник".
На комплексі могли зберігати одночасно 30 тисяч тонн зерна.
"рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу Нашого зерна в рф. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку", - наголосив Гайдай.
Нагадаємо, 2 травня Росія завдала ракетного удару по елеватору з зерном на Дніпропетровщині. 1 травня загарбники обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища, одне з яких було з зерном.
За інформацією Мінагрополітики, Росія вкрала кілька сотень тисяч тонн зерна на тимчасово окупованих територіях України.