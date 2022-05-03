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Кількість жертв збільшується: ГПУ повідомила вже про 220 дітей, які загинули через російську агресію

За офіційними даними, понад 406 отримали поранення.

Кількість жертв збільшується: ГПУ повідомила вже про 220 дітей, які загинули через російську агресію
Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілкової зброї
Фото: Катерина Петренко

За офіційними даними, 220 українських дітей загинули та понад 406 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслили в ГПУ.

В Офісі генпрокурора кажуть: найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській області - 15.

"2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією м. Одеса загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина", - додали в ГПУ.

Через щоденні бомбардування та обстріли російських окупаційних військ пошкоджено 1584 заклади освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 2 травня Росія завдала ракетного удару по Одесі. 

Того ж дня в ДБР повідомили, що затримали 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня.

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