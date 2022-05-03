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Майже 35 тисяч українських біженців перебуває в Естонії

Частина з них використовує країну як транзитний пункт.

Майже 35 тисяч українських біженців перебуває в Естонії
Фото: EPA/UPG

Від 27 лютого до Естонії прибули 34 883 українських біженців, повідомляє національне телерадіомовлення ERR з посиланням на дані естонського Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Зокрема, 1 травня кордон перетнули 723 особи, з яких 114- діти.

Для 430 біженців, які прибули напередодні, Естонія є транзитним пунктом - люди планують продовжити шлях до іншої країни.

У закладах готельного сектора зараз розміщено 4484 особи, у тому числі 1678 дітей.

Нагадаємо, з червня цього року українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.

Швейцарія відрегулює систему розміщення біженців з України. Відтепер вони не зможуть самостійно обирати, де їм жити у країні, натомість уряд розміщуватиме їх по швейцарських кантонах (регіонах).

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